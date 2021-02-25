الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.وقال سموه: "يسعدني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ مولاي وسمو سيدي بحفظه ويكلأهم برعايته وعنايته ".كما هنأ سموه سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموه الكريم، وقال:" يسعدني أن أرفع لسمو سيدي ولي العهد أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه الكريم -حفظه الله - وخروجه من المستشفى سالماً معافى"، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ سمو ولي العهد ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتأييده وأن يوفقه لخدمة دينه ووطنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.// انتهى //20:02ت م0204