عام / إعلان نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة ( جندي أول – جندي ) للكادر النسائي
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة ( جندي أول – جندي) للكادر النسائي.
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.
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20:18ت م
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