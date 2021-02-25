واغادوغو 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسقضت القوات المسلحة البوركينية اليوم على 11 عنصراً إرهابياً في عملية واسعة لتأمين شمال البلاد.وذكرت وكالة الأنباء البوركينية أن الجيش البوركيني نفذ عملية واسعة لتأمين شمال البلاد لا سيما في ولاية "أودالان" وأن تلك العملية التي تهدف إلى وضع حد للهجمات المتكررة ضد المدنيين أدت إلى تحييد 11 إرهابياً.وأضاف بيان للجيش أنه أُلقي القبض خلال العملية العسكرية على إرهابي وضُبط قطع معدات وذخيرة وأسلحة.// انتهى //21:18ت م0219