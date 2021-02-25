عمّان 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأكد العاهل الأردني عبدالله الثاني موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس.جاء ذلك خلال مشاركة اليوم في أعمال المؤتمر الدولي "الشرق الأوسط والإدارة الأمريكية الجديدة"، الذي يعقده معهد بروكنجز في واشنطن افتراضياً، في الفترة بين 22- 26 من الشهر الحالي.وتطرق العاهل الأردني إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية القيادي والمحوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.// انتهى //21:19ت م0220