الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بعد العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح ومغادرة سموه المستشفى سالمًا معافى.ودعا معاليه المولى عز وجل أن يديم على سمو ولي العهد -حفظه الله - موفور الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة دينه ووطنه وأمته.// انتهى //21:47ت م0227