عام / تعليم سراة عبيدة يودع أكثر من مليوني ريال في حسابات مستفيدي تكافل
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
ظهران الجنوب 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
أودعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة بإدارة خدمات الطلاب والطالبات اليوم، مبلغ (2,735,472,34)ريالاً، في حسابات طلاب وطالبات مستفيدي برامج مؤسسة تكافل .
وأوضحت الإدارة أن المكافآت والإعانات المستحقة للطلاب والطالبات لشهر جمادى الآخرة من العام الدراسي الحالي 1442 هـ , تشمل مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين ، وطلاب وطالبات القرى النائية .
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21:50ت م
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