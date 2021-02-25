ظهران الجنوب 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأودعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة بإدارة خدمات الطلاب والطالبات اليوم، مبلغ (2,735,472,34)ريالاً، في حسابات طلاب وطالبات مستفيدي برامج مؤسسة تكافل .وأوضحت الإدارة أن المكافآت والإعانات المستحقة للطلاب والطالبات لشهر جمادى الآخرة من العام الدراسي الحالي 1442 هـ , تشمل مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين ، وطلاب وطالبات القرى النائية .//انتهى//21:50ت م0228