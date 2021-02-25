مكة المكرمة 13 رجب1442 هـ الموافق 25 فبراير2021 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه اليوم, برامج الإدارة العامة للأمن السيبراني.وأطلق معاليه الخطة الإستراتيجية للإدارة بعد مواءمتها لخطة الرئاسة (٢٠٢٤) وإعادة تصميمها، ومشروع حماية المواقع والتطبيقات الرقمية، وصفحة الأمن السيبراني في موقع الرئاسة وتشمل التوعيات والسياسات.ويتضمن برنامج حماية المواقع والتطبيقات الرقمية موقع الرئاسة والخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني، وتطبيق منجز ونظام الاتصالات الإدارية الجديد.// انتهى //21:54ت م0229