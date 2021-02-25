الخرطوم 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن قرار توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الأنتاج والتصدير، ومحاربة السوق الموازي وغسيل الأموال والتهريب إلى جانب المساهمة فى تحقيق الاستقرار لاسعار السلع.وأوضح رئيس مجلس الوزراء السوداني خلال لقاء له مع رجال الأعمال حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الانتقالية في الخرطوم اليوم، أن برنامج الحكومة الانتقالية للاصلاح الاقتصادي المتكامل والشامل جاء قرار توحيد سعر الصرف واعتماد نظام سعر الصرف المرن المدار استكمالاً لاجراءات سابقة حول المحروقات.وأشار إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الارهاب سيسهم فى الاستفادة من المؤسسات وصناديق التمويل المالية الاقليمية والدولية و التدفقات المالية المتوقعة وتحويلات المغتربين والاستثمارات المحلية والاجنبية لسد الفجوة بين الصادرات والواردات.// انتهي //22:01ت م0232