عام / سمو الأمين العام لمجلس الوزراء يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
رفع صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
كما رفع سموه خالص التهنئة لصاحب السمو الملكي ولي العهد على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى وهو بأتم صحة وعافية، داعياً الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من كل شر ومكروه، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم عليهما موفور الصحة والهناء وعلى بلادنا الغالية التقدم والازدهار.
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22:07ت م
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