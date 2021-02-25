رفحاء 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء خلال أسبوع ، 159 جولة رقابية على المنشآت التجارية المختلفة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية, والتزامها بأنظمة حماية المستهلك.وبين مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي أنه جرى خلال الجولات تسجيل 47 مخالفة؛ ومباشرة 53 بلاغاً، وحث المنشآت التجارية على تطبيق الاشتراطات الصحية, والتحقق من الالتزام بمتابعة تفعيل تطبيق "توكلنا" لدى العملاء، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر مركز البلاغات على الرقم على الرقم 1900.// انتهى //22:48ت م0242