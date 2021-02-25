الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، باسمه ونيابةً عن قضاة ومنسوبي ومنسوبات ديوان المظالم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه أيده الله، سائلاً الله-عز وجل- أن يُلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظه لوطنه وشعبه.وهنأ معاليه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والشعب السعودي، بمناسبة مغادرة سموه المستشفى، داعيًا الله أن يديم على قيادتنا الصحة والعافية، وأن يبارك في أعمالهم، ويديمهم عزًا وذخرًا للإسلام والمسلمين.// انتهى //22:49ت م0243