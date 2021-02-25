سياسي / حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
الشارقة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في برقيةٍ أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما أعرب صاحب السمو حاكم الشارقة في برقية مماثلة لسمو ولي العهد - حفظه الله - عن التهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.
وهنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة في برقيتين مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.
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