الشارقة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسهنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في برقيةٍ أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.‏كما أعرب صاحب السمو حاكم الشارقة في برقية مماثلة لسمو ولي العهد - حفظه الله - عن التهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.وهنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة في برقيتين مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.// انتهى //22:52ت م0244