أم القيوين 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسهنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في برقية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.‏كما هنأ صاحب السمو حاكم أم القيوين في برقية مماثلة سمو ولي العهد - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.وأعرب صاحب السمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين في برقيتين لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - عن التهنئة بمناسبة نجاح العملية التي أجراها سمو ولي العهد.// انتهى //22:57ت م0246