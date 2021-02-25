سياسي / حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد

الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
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أم القيوين 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في برقية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.‏
كما هنأ صاحب السمو حاكم أم القيوين في برقية مماثلة سمو ولي العهد - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.
وأعرب صاحب السمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين في برقيتين لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - عن التهنئة بمناسبة نجاح العملية التي أجراها سمو ولي العهد.
// انتهى //
22:57ت م
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