سياسي / حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
أم القيوين 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في برقية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما هنأ صاحب السمو حاكم أم القيوين في برقية مماثلة سمو ولي العهد - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.
وأعرب صاحب السمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين في برقيتين لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - عن التهنئة بمناسبة نجاح العملية التي أجراها سمو ولي العهد.
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22:57ت م
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