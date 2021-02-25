الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، باسمه ونيابةً عن جميع الرياضيين، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقال سموه في تصريح صحفي: نحمد الله - عز وجل - أن منًّ على سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنجاح العملية الجراحية، وأسأل الله - عز وجل - أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يديمه ويجعله ذخرًا لهذا الوطن الغالي وشعبه، وأن يطيل في عمره أعوامًا مديدة لخدمة بلادنا الغالية.كما هنأ سمو وزير الرياضة سمو ولي العهد بمناسبة خروجه من المستشفى ونجاح العملية الجراحية، وقال: يسرني باسم كافة الرياضيين، ومنسوبي ومنسوبات وزارة الرياضة أن أرفع لسموكم الكريم أصدق التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية، وأسال الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسلامة، وأن يحفظكم ذخرًا لبلادنا، وأن يوفقكم لمواصلة تحقيق الإنجازات والقفزات النوعية في مسيرة هذه الدولة العظيمة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الرؤية المباركة "رؤية 2030" بحوله وقوته.// انتهى //23:12ت م0247