الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه الكريم.وقال : "إن مشاعري ومشاعر منسوبي دارة الملك عبدالعزيز تمتزج في الفرح والبهجة التي قد لاحت في محيَّا أفراد شعب هذا الوطن المعطاء بمجرد سماعهم نبأ نجاح العملية لسموه، وهو يرفل بثوب الصحة والعافية، وفي سلامته سلامة للجميع، لاسيما وهو العضد المأمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، نسأل الله أن يديمهما ذخرًا لهذا الوطن وأبنائه".// انتهى //23:13ت م0248