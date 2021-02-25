الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري التهاني التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وللأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقال معاليه: يطيبُ لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقاكم الكريم بمناسبة نجاح العملية الجراحية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يُمد سموه بالصحة والقوة والسداد، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة العطاء والبناء للوطن.// انتهى //23:16ت م0249