عدن 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأكد منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، وليام ديفيد جريسلي استعداد الأمم المتحدة لبحث سُبل تحسين الوضع الإنساني في اليمن.وأشار في لقاء جمعه في عدن مع وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان إلى اهتمام منسقة الشؤون الإنسانية والمجتمع الدولي بدعم جهود اليمن في تجاوز أزمته الإنسانية القاسية، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) .وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الأمم المتحدة ووزارة الداخلية، فيما أكد وزير الداخلية اليمني الحاجة الملحة لتقديم الرعاية والاهتمام باللاجئين والنازحين.// انتهى //23:18ت م0250