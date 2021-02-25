الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد، وخروجه من المستشفى سالمًا معافى.وقال معاليه بهذه المناسبة : "إن سلامة سمو ولي العهد وخروجه من المستشفى وهو بصحة وعافية كانت مبعث فرح وسعادة"، داعيًا المولى القدير أن يحفظ هذا الوطن العزيز في ظل قيادته الرشيدة.// انتهى //23:22ت م0252