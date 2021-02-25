سياسي / حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
رأس الخيمة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في برقيتين أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.
كما هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في برقيتين مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.
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23:26ت م
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