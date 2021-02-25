الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه واسم منسوبي رئاسة أمن الدولة كافة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ومغادرته المستشفى سالماً معافى.وسأل معاليه المولى - عز وجل - أن يديم على سمو ولي العهد موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //23:36ت م0254