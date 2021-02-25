الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واساستضاف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" في مقره بالرياض اليوم, عددًا من ممثلي مجلس الشورى، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، للمشاركة في ورشة عمل دولية بعنوان "مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، بحضور افتراضي لعدد من الجهات الدولية المعنية من مجلس الشيوخ الفرنسي، والمجموعة الدولية للعمل المالي (FATF)، ووزارة الاقتصاد الفرنسية ممثلة في وحدة (Tracfin)، والمحكمة القضائية في باريس، ومؤسسة الاستشارات البريطانية (Cornerstone global).وناقش الحضور جهود الدول المشاركة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأهم الإجراءات المتبعة في هذا الملف، إضافة إلى عدد من النقاط ذات العلاقة.// انتهى //23:37ت م0255