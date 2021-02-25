سياسي / حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
الفجيرة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في برقيةٍ أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
كما أعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة في برقية مماثلة لسمو ولي العهد - حفظه الله - عن التهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.
وهنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في برقيتين مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.
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