الفجيرة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسهنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في برقيةٍ أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.‏كما أعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة في برقية مماثلة لسمو ولي العهد - حفظه الله - عن التهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه.وهنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في برقيتين مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد.// انتهى //00:00ت م0261