لشبونة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسمددت البرتغال حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لمدة أسبوعين آخرين حتى 16 مارس، كما طلب الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوسا التمديد بعد مناقشة الوضع في البلاد مع الحكومة.ويُطبق حظر التجول الصارم وغيره من القيود في ظل حالة الطوارئ الحالية، وهي ثاني أعلى مستوى ممكن، وقد ساعدت في خفض عدد الحالات.وسجلت البرتغال 1160 إصابة بالفيروس المستجد، و 49 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.// انتهى //00:01ت م0262