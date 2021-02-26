نيويورك 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسسجلت أسعار النفط أمس تبايناً مع استئناف المصافي في تكساس الإنتاج عقب العاصفة الثلجية التي ضربت الولاية الأسبوع الماضي.فقد انخفضت العقود الآجلة لبرنت تسليم أبريل 16 سنتاً بما يعادل 0.2 في المئة، ليتحدد سعر التسوية عند 66.88 دولاراً للبرميل.وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعاً 31 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 63.53 دولاراً، مسجلاً أعلى سعر إغلاق له منذ مايو 2019 م.// انتهى //00:39ت م0008