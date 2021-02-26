الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسرفع معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -, بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد، وخروجه من المستشفى سالماً معافى.وسأل المتحمي الله العلي القدير أن يمتع سموه بالصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.// انتهى //00:42ت م0009