الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسرفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد.وقال معاليه بهذه المناسبة: " حفظ الله ولي العهد الأمين من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية وأدامه ذخراً وفخراً وعزاً للمملكة ولشعبها الكريم، فهو يعمل لخير المملكة وشعبها بكل تفانٍ وإخلاص وعمل دؤوب، لأن تكون المملكة في مصاف كبرى الدول وأن ينعم شعبها بالأمن والأمان ورغد العيش في ظل نهضة شاملة تعيشها المملكة ولله الحمد".ودعا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة التقدم والازدهار.// انتهى //00:45ت م0010