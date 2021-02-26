نيويورك 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً حاداً عند إغلاق جلسات التداول أمس مع استمرار الضغط على شركات التقنية عقب ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية.فقد انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 561.36 نقطة بما يعادل 1.76 في المئة إلى 31400.5 نقطة، فيما تراجع ستاندرد آند بورز 96.12 نقطة أو 2.45 في المئة ليسجل 3829.31 نقطة.وانخفض ناسداك 478.54 نقطة أو 3.52 في المئة إلى 13119.43 نقطة.// انتهى //00:46ت م0011