باماكو 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسانعقدت بالعاصمة المالية باماكو أمس، أعمال اللجنة الفنية المشتركة الموريتانية المالية لترسيم الحدود برئاسة كل من وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك ونظيره المالي الجنرال ساليف تراوري.وتناقش اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم السلطات الإدارية في المناطق الحدودية في كلا البلدين والقطاعات المعنية بترسيم الحدود المشتركة بينهما مختلف الجوانب المتعلقة بالأمن والعبور ومكافحة التهريب بمختلف أشكاله.// انتهى //01:02ت م0013