عام / رئيس جامعة الملك سعود يهنئ القيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد
الجمعة 1442/7/14 هـ الموافق 2021/02/26 م واس
الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس
رفع معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر باسمه واسم منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال معاليه بهذه المناسبة: إن تكلل عملية سمو ولي العهد بالنجاح وخروجه من المستشفى والحمدلله أسعد الجميع، داعيا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويحفظ الوطن العزيز في ظل قيادة الرشيدة.
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