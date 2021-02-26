الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسرفع معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر باسمه واسم منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقال معاليه بهذه المناسبة: إن تكلل عملية سمو ولي العهد بالنجاح وخروجه من المستشفى والحمدلله أسعد الجميع، داعيا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويحفظ الوطن العزيز في ظل قيادة الرشيدة.// انتهى //02:30ت م0017