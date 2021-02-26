الدرب 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسدشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، أمس الخميس, مركز لقاحات كورونا بالمحافظة.وأوضح مدير مركز صحي الدرب محمد أبوجميلة أن مركز لقاحات كورنا بالمحافظة بدأ استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة صحتي ووصلت لهم رسائل بالمواعيد.وبين أن المركز توفرت فيه جميع الخدمات الأساسية لاستقبال أعداد كبيرة من خلال محطات التطعيم البالغ عددها 5 عيادات ، تدار من قبل نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة حيث تتكون تجهيزات المركز من الاستقبال ثم موقع للفرز البصري ومنطقة للتسجيل ومسارات للدخول والخروج، ومنطقة انتظار ما قبل التطعيم، و عيادة تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم ، وغرفة للطوارئ، ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.//انتهى //02:57ت م0019