جدة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس ‎تحتفي كلية دار الحكمة بجدة ممثلة في برنامج ماجستير العلوم في اضطرابات النطق واللغة والسمع - عبر برنامج زوم - غداً ، باليوم العالمي لزراعة القوقعة الإلكترونية الذي يصادف 25 من شهر فبراير من كل عام، بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة والجمعية السعودية لأمراض السمع والتخاطب، ومشاركة نخبة من الأطباء والمختصين في هذا الشأن .وأفاد ‎مدير برنامج ماجستير العلوم في اضطرابات النطق واللغة والسمع بالكلية الدكتور ياسر الصعبي أن الفعالية تستعرض في مجملها مستقبل الإعاقة السمعية في المملكة، ودمج الطلبة زارعي القوقعة الإلكترونية بالبرامج التعليمية ، ومناقشة دور أخصائي السمعيات في البرمجة والمتابعة وجميع الخدمات السمعية اللازمة لزارعي القوقعة الإلكترونية ، ومناقشة دور الجراح في عملية الزراعة بشكل مفصل .وبين أن البرنامج سيسلط الضوء أيضاً على دور أخصائي اضطرابات النطق واللغة في التأهيل السمعي والكلامي وتدريب الأهل ، وخطوات زراعة القوقعة ، لافتاً النظر إلى البرنامج يتخلله إقامة مسابقة علمية وتوزيع جوائز للحضور . // انتهى //03:35ت م0022