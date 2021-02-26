الرباط 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسوضعت المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، أمس بالرباط، خارطة طريق للتعاون تغطي الفترة الممتدة ما بين 2021 و2024، وتندرج في إطار الإرادة المشتركة في تكثيف العلاقات القائمة بين البلدين.وتتضمن خارطة الطريق التي وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون التنموي في بوروندي ألبرت شينجيرو، تعهد البلدين بتعزيز الشراكة والتعاون في عدة مجالات، لاسيما التعليم والتكوين، والتعاون التقني والأمني ، والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثمارات، والتمويلات الدولية إضافة إلى تبادل الزيارات الرسمية.//انتهى//03:47ت م0023