المدينة المنورة 14 رجب 1442هـ الموافق 26 فبراير 2021م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية والمهد، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .// انتهى //07:40ت م0030