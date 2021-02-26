القاهرة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى برامج تأهيل الرائدات الريفيات؛ بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية السليمة لأفراد الأسرة الريفية على نحو يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.وتناقلت تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تتعامل مع قضية الهجرة استنادًا إلى رؤية إستراتيجية توازن ما بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر للهجرة في آن واحد.وأبرزت صحف الجمعة المساعدات الطبية التي قدمتها القوات المسلحة المصرية لنظيرتها اللبنانية، انطلاقاً من الروابط التاريخية بين البلدين، وتأكيداً على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين.ونشرت تأكيد وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، موقف بلادها المُجمع عليه من كل مؤسسات الحكومة الانتقالية بأنه لا تفريط في سيادة وحدود البلاد.وسلطت صحف مصر الضوء على تقديم رئيس الوزراء الليبى المكلف عبد الحميد دبيبة تشكيل حكومته الجديدة إلى كل من رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى؛ تمهيدًا لنيل ثقة البرلمان فى جلسة مقررة خلال أيام بمدينة سرت.//انتهى//09:23ت م0031