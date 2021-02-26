الرياض 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسرفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمانبن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقال معاليه: "إن مشاعر الفرح والسرور عمّت جميع أفراد الشعب السعودي بنجاح عملية سمو ولي العهد، وهي تأكيد على متانـة الـعلاقة بين قيــادة هـذا الـــوطن ومواطنيه".وسأل معاليه الـمولى عز وجل أن يديـم على سمو ولي العهد مـوفور الصحـة والعافية، وأن يحفظ الوطن وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخـاء والتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.// انتهى //09:42ت م0032