بيروت 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسواصلت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم متابعتها للجمود الذي يحيط بأزمة تشكيل الحكومة وسط القطيعة المتجددة بين الرئيس الملكف سعد الحريري والرئيس ميشال عون.وتطرقت إلى إعلان المحكمة الدولية الخاصة لبنان تمديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس ولاية المحكمة لمدة سنتين إضافتين.وفي الشأن الإقليمي اهتمت بإعلان ولي العهد البحريني سلمان بن محمد بأن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يكون جهة في أي مفاوضات حول أمن المنطقة.كما تناولت اتهام رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الجيش في بلاده بمحاولة إنقلاب وذلك عقب إعلانه إقالة مسؤول عسكري رفيع المستوى.وركزت على إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده انتصرت بشكل كامل على الفقر المدقع وأن الصين إستثمرت في مكافحة الفقر على مدار السنوات الثماني الماضية ما يعادل 246 مليار دولار.// انتهى //09:54ت م0033