الخرطوم 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على استقبال، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه، أمس مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي فليكس تشيسيكيدى وتطرق اللقاء إلى ضرورة التوافق على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وتجاوز الخلافات.ونقلت عن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك قوله، إن قرار توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أملته ضرورة إزالة التشوهات من الانتاج والتصدير،ومحاربة غسيل الأموال والتهريب.ونشرت إعلان مجلس الوزراء السوداني، أمس الدخول في اجتماع مغلق لمدة ثلاثة أيام، لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة.وأشارت صحف الجمعة إلى لقاء وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، في جوبا أمس رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، حيث جري بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.وعرجت صحف السودان على تشديد مجلس السيادة السوداني، أمس أن قرار الحكومة السودانية التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لايقلل من أهمية الأجهزة العدلية في البلاد.// انتهى //10:13ت م0036