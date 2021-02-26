جدة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسينظم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز غداً, الحملة البيئية "لاترمها .. بل أوقفها", التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بأهمية التوّجه إلى إعادة تدوير المخلّفات الورقية.وتُـعد الحملة التي تُركز بالدرجة الأولى على حماية البيئة من التلوّث الناجم عن حرق المخلّفات الورقية والمحافظة على الأشجار, من أهم الأنشطة المساعدة على توفير موارد للوقف يستفيد منها في خدمة المجتمع ومعالجة مشكلاته الاجتماعية.// انتهى //10:14ت م0037