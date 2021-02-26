عام / الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز ينظم حملة "لا ترمها بل أوقفها"
الجمعة 1442/7/14 هـ الموافق 2021/02/26 م واس
جدة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس
ينظم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز غداً, الحملة البيئية "لاترمها .. بل أوقفها", التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بأهمية التوّجه إلى إعادة تدوير المخلّفات الورقية.
وتُـعد الحملة التي تُركز بالدرجة الأولى على حماية البيئة من التلوّث الناجم عن حرق المخلّفات الورقية والمحافظة على الأشجار, من أهم الأنشطة المساعدة على توفير موارد للوقف يستفيد منها في خدمة المجتمع ومعالجة مشكلاته الاجتماعية.
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10:14ت م
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