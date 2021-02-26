الرياض 14 رجب 1442هـ الموافق 26 فبراير 2021م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :"بيان من الديوان الملكي"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //10:43ت م0039