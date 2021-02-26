عام / الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل
الجمعة 1442/7/14 هـ الموافق 2021/02/26 م واس
الرياض 14 رجب 1442هـ الموافق 26 فبراير 2021م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 14 / 7 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
10:43ت م
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