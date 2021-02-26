الرباط 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، ترحيب المفوضية الأوروبية بالتزام المغرب من أجل الأجندة الجديدة للمتوسط.وأبرزت الصحف تجديد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، دعم الاتحاد الأوروبي القوي للعملية السياسية بالشرق الأوسط، و لحل الدولتين قصد تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وتطرقت إلى قرار الحلف الأطلسي "ناتو" تمديد فترة بقاء قواته في أفغانستان وترحيب الحكومة الأفغانية بالقرار.وتناولت الصحف الأزمة السياسية في أرمينيا، وأشارت إلى دعوة هيئة الأركان العامة في الجيش الأرميني ،إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان،على اعتبار أنها لم تعد قادرة على "اتخاذ قرارات مناسبة في الظروف المصيرية الحالية ".وتابعت الصحف الوضع الصحي العالمي بسبب وباء كورونا، حيث تخطى عدد الوفيات عتبة المليونين ونصف مليون وفاة،لافتة إلى إعلان إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية عن فعالية لقاح "جونسون اند جونسون" ضد فيروس كورونا.// انتهى //10:59ت م0041