رام الله 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية تنفيذ ما ورد في المرسوم الرئاسي لإطلاق الحريات العامة في دولة فلسطين، من أجل إجراء الانتخابات العامة بصورة شفافة وحرة ونزيهة تكرس الحياة الديمقراطية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين في خيمة التضامن مع عائلة عليان شمال القدس المحتلة، واستيلائه على 193 دونما شرق محافظة رام الله والبيرة، بهدف إقامة "مكب للنفايات" يخدم المستوطنات، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين من الضفة.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، على أن القضية الفلسطينية هي المركزية الأولى للأمة العربية، رافضة أية مشاريع أو خطط تستهدف حقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال.ونشرت صحف هذا اليوم أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إن اللقاء الذي جمع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال "تامير يدعي" يرافقه رئيس مجلس مستوطنات وسط الضفة مع شبيبة التلال في البؤرة الاستيطانية "استر" المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يؤكد تكامل الأدوار مع عناصر الإرهاب اليهودي.وتحدثت صحف فلسطين عن اقتحام 115 مستوطنا يهوديا ، المسجد الأقصى المبارك وتجولوا في باحة صحن الصخرة المشرفة ، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وقاموا بعرض خرائط تتعلق بالهيكل المزعوم.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 11 وفاة و2100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1096 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //11:45ت م0045