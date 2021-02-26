إسلام آباد 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اتفاق باكستان والهند على الالتزام الصارم باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بينهما عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، بهدف خفض التصعيد على طول حدود الإقليم المتنازع عليه.وسلطت الضوء على زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى سريلانكا واتفاق البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعرض باكستان على سريلانكا المشاركة في مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.واهتمت بتأكيد باكستان حرصها على العمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التصنيع الحربي، وتعزيز التعاون العسكري.وأخبرت عن لقاء وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري الذي يزور باكستان حالياً برئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والتعاون في المجالات الأمنية والدفاعية.أمنياً أشارت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وعرجت على قرار الحكومة الباكستانية بشأن استئناف التعليم في جميع المصالح التعليمية بشكل اعتيادي اعتباراً من شهر مارس المقبل وذلك بسبب تراجع حدة الموجة الثانية لفيروس كورونا في البلاد.وتابعت في الشأن الإقليمي الجهود المبذولة لدعم عملية السلام الأفغانية لإرساء الأمن الدائم في هذا البلد الذي مزقته الحروب منذ عقود.// انتهى //11:52ت م0048