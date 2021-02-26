عام / الجزائر تدين أعمال العنف في النيجر
الجمعة 1442/7/14 هـ الموافق 2021/02/26 م واس
الجزائر 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واس
أدانت الجزائر بشدة أعمال العنف في جمهورية النيجر بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها ، إلى أن الجزائر تدعو إلى الهدوء والاحتكام إلى العقل، ومناشدة الفاعلين السياسيين في جمهورية النيجر إلى احترام نتائج المسار الانتخابي واللجوء إلى الحوار والطرق القانونية للتعبير عن المواقف.
وجددت الجزائر ، التزامها بالدعوة إلى الحفاظ على الاستقرار في البلاد وتؤكد استعدادها للعمل مع السلطات النيجرية لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين.
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12:19ت م
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