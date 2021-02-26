الجزائر 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأدانت الجزائر بشدة أعمال العنف في جمهورية النيجر بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها ، إلى أن الجزائر تدعو إلى الهدوء والاحتكام إلى العقل، ومناشدة الفاعلين السياسيين في جمهورية النيجر إلى احترام نتائج المسار الانتخابي واللجوء إلى الحوار والطرق القانونية للتعبير عن المواقف.وجددت الجزائر ، التزامها بالدعوة إلى الحفاظ على الاستقرار في البلاد وتؤكد استعدادها للعمل مع السلطات النيجرية لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين.// انتهى //12:19ت م0052