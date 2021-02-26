مسقط 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسهنأ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان في برقيةٍ،أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.ودعا جلالته الله تعالى أن يمُنّ على خادم الحرمين الشريفين ، وعلى سموّ ولي العهد ، بدوام الصحة والعافية ومديد العمر لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدّم ورقيّ وازدهار.// انتهى //12:59ت م0055