تونس 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم على تواصل أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في تونس والتي بدأت تظهر تداعياتها تظهر على البلاد على جميع المستويات وخاصة منها السياسية والامنية، مشيرة إلى ان رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي قد استوفى كافة مراحل الاستشارات في انتظار ما ستؤول اليه هذه الأزمة.واهتمت بإعراب الصين عن استعدادها لتوفير جزء من لقاحات فيروس كورونا لتونس في شكل هبة، وذلك في إطار متابعتها لعملية توفير مختلف أنواع اللقاحات المضادة للفيروس.وركزت صحف الجمعة على فحوى اللقاء الذي جمع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والذي أكد خلاله الطرفان على ضرورة التسريع بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، لافتة إلى أن عقيلة صالح كان قد أعلن دعمه للسلطة الجديدة واحترامه لإرادة لجنة الحوار السياسي بعد سقوط قائمته .وتطرقت إلى إعلان معهد باستور الجزائر عن تسجيل إصابتين بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا البريطانية.// انتهى //13:02ت م0056