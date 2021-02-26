المذنب 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسقدمت جمعية "فلذاتنا" لرعاية الأيتام بمحافظة المذنب التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2020م، 1,774,880 ريالاً لـ 283 يتيماً وأرملة.وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن صالح العبودي، أن أبرز هذه المصروفات تمت بصفة شهرية عن طريق التحويل الشهري المباشر لحسابات المستفيدين، وبلغت 828,000 ريال، إضافة إلى المساعدات الشهرية لبرنامج منافذ الذي يضم أكثر من 7 منافذ متنوعة تخدم الأسرة من غذاء وكساء وصحة وغيرها، حيث بلغت المصروفات 624,050 ريالًا، ومساعدات شهر رمضان بلغت قيمتها 84,565 ريالاً، فيما توزعت باقي المصروفات على 12 مشروعاً من المشاريع التي تقدمها الجمعية، مثل دفء الشتاء وأجهزة طبية والصيانة المنزلية وغيرها.وتقدم رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية بالشكر الجزيل لكل من أسهم ويسهم في دعم الجمعية ومشاريع الجمعية الخيرية، مشيرًا إلى أن دعمهم هو من أسهم في استمرارية العمل، وتطوير وتقديم الأفضل دائمًا لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية.// انتهى //13:03ت م0057