غزة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أراضي الفلسطينيين الزراعية الحدودية شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بالرصاص والقنابل الصوتية.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، أن قوات الاحتلال هاجمت المزارعين وهم في أراضيهم الزراعية بمنطقة القرارة شمال شرق خانيونس بالرصاص وقنابل الصوت وأرغمتهم على ترك الأراضي ومغادرة المكان دون ان يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين.// انتهى //13:09ت م0058