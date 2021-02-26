صبيا 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة صبيا الشهر الماضي، 2191 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والمراكز والأسواق التجارية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحلات التجارية والغذائية.وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، أنه نتج عن تلك الجولات رصد 907 مخالفات، وإغلاق 4 محلات تجارية، وضبط 320 كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية؛ لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //13:16ت م0061