الخليل 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، اليوم، بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر لدى الشعب اليهودي.ونقلت مصادر محلية فلسطينية عن مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة : أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان من مغرب أمس الخميس وسيبقى المنع حسب ما ورد إلينا حتى أذان عشاء غد السبت، بزعم تأمين احتفال المستوطنين بما يسمونه عيد المساخر، عادا هذه الإجراءات تعديا على حرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية كافة.//انتهى//15:36ت م0075