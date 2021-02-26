جدة 14 رجب 1442 هـ الموافق 26 فبراير 2021 م واسأعلنت جمعية الثقافة والفنون بجدة اليوم نتائج مسابقة جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه ٢٠٢٠ في نسختها الرابعة والتي بلغ عدد الأعمال المشاركة فيها ٣٢٣ عمل تم ترشيح ١٢ لتصفية النهائية والمنافسة على جوائز المسابقة الثلاث الأولى .ونال الجائزة الأولى للمسابقة ومبلغ ٥٠ ألف ريال حسين حسن المحمد صالح وحصلت هنادي فرحات على الجائزة الثانية ومبلغ ٣٠ ألف ريال فيما كانت حصدت أماني عبدالله الزهراني الجائزة الثالثة ومبلغ ٢٠ ألف ريال.وشهدت فعاليات إعلان نتائج المسابقة تكريم يحيى زريقان الشخصية الإعلامية لعام ٢٠٢٠ .// انتهى //15:38ت م0077